Юки Цунода: У нас есть шанс побороться за очки

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Юки Цунода лучше напарника смог разобраться с особенностями поведения машины, получившей ряд технических новинок, а вот у Даниэля Риккардо дела в квалификации не заладились, и в AlphaTauri пока не знают, почему.

Юки Цунода (6-й): «Сегодня я получил удовольствие, особенно квалификация прошла весело. Команда отлично поработала, хотя вчерашний день сложился непросто. Технические новинки, которые мы приготовили к финалу сезона, в теории обещали быть эффективными, но баланс машины сильно изменился по сравнению с предыдущими гонками, и сначала у нас были проблемы, когда мы пытались с этим разобраться.

Мы проанализировали собранную информацию, скорректировали настройки, и это позволило прогрессировать от сессии к сессии. Мне было уже более комфортно за рулём AT04, поэтому можно сказать, что в квалификации у нас была уже вполне неплохая машина.

Но главное, что команда прекрасно справилась с делом, и если бы не усилия, приложенные всеми, я бы не смог стартовать в завтрашней гонке с 6-й позиции.

Мы в благоприятном положении, можем заработать очки, и хотя позади нас стартуют парни на быстрых машинах, похоже, что у всех будут проблемы из-за сильной деградации резины, поэтому никогда не знаешь, как могут развиваться события.

Думаю, у нас есть шанс побороться за места в призовой десятке, поэтому я сделаю всё, что в моих силах, чтобы показать высокий результат».

Даниэль Риккардо (15-й): «По ходу круга в моей последней попытке я не допустил ошибок и думаю, что мы могли бы показать намного более высокие скорости.

Наш темп обнадёживал, но когда я выехал на трассу, мы почувствовали, что частично потеряли скорость. Мы проанализируем собранную информацию и постараемся найти какие-то ответы. Жаль, ведь вчера мы выглядели неплохо, но сегодня нам не удалось добиться большего.

Впереди долгая гонка, и похоже, что некоторым командам удалось приберечь пару комплектов жёсткой резины, поэтому будем надеяться, что это открывает простор для тактического манёвра, и мы сможем продвинуться вперёд».

Джонатан Эддолз, главный гоночный инженер: «Анализ собранной информации показывал, что скоростные возможности обеих машин были ограничены, но по-разному. Даниэлю было нужно, чтобы передние колёса более уверенно держали трассу, тогда как Юки хотел, чтобы поведение машины стало более стабильным по сравнению с второй тренировкой.

Поэтому нам пришлось искать компромисс, связанный с тем, что во время третьей тренировки температура трассы будет выше, а к квалификации снова понизится.

Мы несколько перестарались, корректируя баланс машины Даниэля, но было полезно найти предел возможного, поэтому к квалификации мы частично вернулись к изначальным настройкам. В случае с Юки настройки остались такими же, как были в сегодняшней тренировке.

В начале квалификации в распоряжении команд были равное число комплектов резины: все сберегли либо два комплекта Hard, либо два комплекта Medium, а для трёх частей квалификации у всех было четыре комплекта мягких шин.

Результаты были очень плотные, и, учитывая изменение состояния трассы, мы знали, что в первой сессии нам понадобятся два комплекта, а на вторую останется только один.

У Даниэля было больше сложностей с машиной, но с причинами мы пока не разобрались, и он не смог пройти в финал. Результаты были такими плотными, что от 12-й позиции его отделили всего 0,051 секунды, однако он остался 15-м. В процессе подготовки к завтрашней гонке его инженеры упорно работают, чтобы найти ответы.

Юки прекрасно справился с делом, был очень быстрым по ходу всей квалификации, прошёл в финальную сессию и под конец проехал отличный круг на последнем комплекте свежей резины, что позволит ему стартовать с 6-й позиции. Если посмотреть, машины каких команд будут вокруг его AT04, то вряд ли можно было добиться большего».