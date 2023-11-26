Валттери Боттас: Результаты разочаровали

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Гонщики Alfa Romeo неудачно выступили в квалификации, заняв в протоколе две последние строчки…

Валттери Боттас (18-й): «Результаты разочаровали, до последнего момента казалось, что мы сможем побороться с соперниками, но в итоге скорости не хватило. Ночью мы разберёмся с причинами, но в гонке будет непросто.

Мы стартуем с последних рядов, важно хорошо стартовать и надеяться на выезд автомобиля безопасности. Впереди заключительная гонка сезона, мы хотим достойно завершить год и будем выкладываться до последнего поворота последнего круга».

Гуаньюй Чжоу (19-й): «До квалификации казалось, что у нас хорошие шансы, так что теперь нужно понять, почему мы откатились назад. Сегодня всё было иначе, нам никак не удавалось заставить шины работать.

Я ошибся в шестом повороте, заблокировал обе оси и после этого не смог восстановиться, но даже без этой ошибки нам не хватило бы темпа, чтобы пройти во вторую часть квалификации.

В воскресенье условия будут примерно такими же, нужно найти к ним подход и хорошо провести последнюю гонку сезона».