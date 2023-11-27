Цунода: Я полностью выложился и доволен своей работой

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Команде AphaTauri не хватило всего трёх очков, чтобы опередить Williams в Кубке конструкторов, но своими выступлениями в Гран При Абу-Даби Юки Цунода и Даниэль Риккардо довольны.

Юки Цунода (8-й): «Спасибо всем, кто проголосовал и выбрал меня «Гонщиком дня»! Гонка была трудная, но в какой-то момент я думал, что мы сможем финишировать в первой шестёрке. Не получилось, но мы не сожалеем, что долго оставались на трассе и старались реализовать тактику одного пит-стопа.

Я полностью выложился и доволен своей работой. В целом это был интересный сезон, хотя сначала у нас были сложности из-за недостаточной эффективности машины, но в течение года мы смогли сделать шаг вперёд.

Хотя нам не удалось занять 7-е место в Кубке конструкторов, на финальной стадии сезона мы смогли подняться с 10-го места на 8-е, и всё благодаря труду команды на базах в Бистере и Фаэнце.

В то же время я допустил несколько ошибок, и они нам дорого обошлись, особенно в Мехико. Но Williams можно поздравить, они это заслужили, и соперничество с ними доставило мне удовольствие.

Хочется сказать спасибо Францу Тосту, мне нравилось с ним работать в эти три года, и точно знаю, что мне будет его не хватать. Без его советов о том, как надо работать над собой, я не смог бы добиться такого прогресса. Я очень его ценю, и, конечно, мы продолжим общаться».

Даниэль Риккардо (11-й): «Гонку нельзя назвать плохой – она прошла нормально, но как только я оказывался в зоне турбулентности позади машин соперников, начинались проблемы. Была ещё пара гонок, похожих на сегодняшнюю, когда казалось, что если бы дистанция была хотя бы на круг длиннее, то мы могли бы заработать больше очков, но когда вы стартуете с далёких позиций, ваша задача осложняется.

Хорошо, что Юки заработал несколько очков, но нам нужно было немного больше, и было бы замечательно, если бы я тоже смог добраться до призовой десятки.

Отчасти я рад, что наступит перерыв, и я смогу подготовиться к полному сезону в Формуле 1, но при этом мне бы хотелось продолжить выступать в гонках. Впрочем, здорово, что меня ждёт нормальное межсезонье, и я твёрдо знаю, что хочу остаться в команде. Теми гонками, которые я провёл за AlphaTauri, я доволен.

Спасибо Францу! Он много значит для команды, а также, конечно, он сыграл важную роль и в моей карьере. Было приятно провести вместе ещё несколько гонок. Я желаю ему всего наилучшего и знаю, что всей команде его будет очень не хватать.

Даже сегодня, когда все его поздравляли, он хотел только одного – провести гонку, и это говорит о том, что он за человек. Надеюсь, он сможет наслаждаться свободным временем вдали от трасс не меньше, чем ему нравилось заниматься гонками!»

Франц Тост, руководитель команды: «Юки стартовал с 6-й позиции, Даниэль – с 15-й. Оба неплохо стартовали, не потеряв позиций на первом круге. Мы решили разделить тактику, в случае с Юки сделав ставку на один пит-стоп, а Даниэль дважды посещал боксы.

В конечном итоге оказалось, что это неправильное решение, поскольку я думаю, что тактика с двумя пит-стопами позволила бы Юки финишировать 6-м или хотя бы 7-м, ведь он был быстрее соперников, опередивших его на последних кругах.

Таким образом, мы завершили сезон на 8-м месте Кубка конструкторов и, конечно, расстроены, поскольку нашей целью было 7-е. Но если говорить об аэродинамике машины, то тут есть позитивные моменты, поскольку новое днище эффективно работало на AT04, а это неплохой знак в преддверии следующего года.

Поскольку это была моя последняя гонка, я хотел бы воспользоваться такой возможностью и поблагодарить всех болельщиков Формулы 1 за их поддержку, сказать спасибо FIA, FOM, всем командам чемпионата, Honda, Pirelli и вообще всем, с кем мы успешно сотрудничали на протяжении предыдущих 18 лет.

Разумеется, мне повезло работать с моей командой и со всеми гонщиками, которые за неё выступали. Я желаю всем успешного будущего!»