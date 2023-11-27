Гран При Абу-Даби: Любопытная статистика

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Несколько любопытных статистических подборок по итогам Гран При Абу-Даби…

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Гонка

Квалификация

Выиграв квалификацию в Абу-Даби, Макс Ферстаппен завоевал 32-й поул в карьере, сравнявшись по этому показателю с Найджелом Мэнселлом.

Шарль Леклер показал второе время и в пятый раз подряд стартовал с первого ряда.

Оскар Пиастри квалифицировался третьим и стал первым из напарников Ландо Норриса, кто опередил его в Абу-Даби.

Джордж Расселл показал четвёртое время – это лучший старт британца на Яс-Марине.

Шестое место в квалификации – лучший результат в карьере Юки Цуноды.

Льюис Хэмилтон уступил напарнику в квалификации, сезон они закончили со счётом 11 — 11, столь равной борьбы не было ни в одной другой команде.

Гонка

Выиграв Гран При Абу-Даби, Макс Ферстаппен одержал 54-ю победу в карьере и 19-ю в сезоне – так много гонок в одном году прежде не выигрывал никто.

Ещё несколько рекордов Макса – четвёртая победа подряд на одной трассе, десять побед подряд, 21 подиум в сезоне, 575 очков и наибольший отрыв от ближайшего соперника – 290 очков.

Выиграл квалификацию, проехав лучший круг и одержав победу в гонке, Ферстаппен завоевал 11-й хет-трик в карьере, сравнявшись по этому показателю с Джимом Кларком. Теперь он уступает только Хэмилтону (19 хет-триков) и Михаэлю Шумахеру (22 хет-трика).

Ферстаппен стал единственным гонщиком, проехавшим дистанцию всех гонок в сезоне 2023 года.

Шарль Леклер второй год подряд финишировал в Абу-Даби вторым после Ферстаппена.

Финишировав третьим, Джордж Расселл второй раз в сезоне поднялся на подиум..

Юки Цунода из AlphaTauri впервые в карьере лидировал в Гран При, став вторым японским гонщиком, которому удалось это сделать, после Такумы Сато на Нюрбургринге в 2004 году.