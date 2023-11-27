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После инцидента в Абу-Даби Ландо Норрис раскритиковал Серхио Переса, которого стюарды наказали пятисекундным штрафом за контакт с ним…

Ландо Норрис: «Честно говоря, я не ждал контакта, хотя в этом не было ничего нового. Он врезался во многих гонщиков, так что ничего удивительного в этом нет. Я оставил ему достаточно места. К счастью, этот инцидент не повлиял на мою гонку.

К сожалению, у нас не было той скорости, на которую мы рассчитывали, но я очень рад, что в итоге мы опередили Aston Martin в Кубке конструкторов. Такой была цель, и мы её добились».