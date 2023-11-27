Марио Изола: Гонка стала отражением сезона

16

В Pirelli подвели итоги Гран При Абу-Даби…

Марио Изола: «Финальная гонка стала отражением сезона – Макс Ферстаппен доминировал на дистанции, а за ним шла плотная борьба за каждое место.

Как и прогнозировалось, наибольшей популярностью пользовался состав C3, а C5 Сайнс использовал только на одном круге, который он даже не завершил, в самом конце гонки. Разница между стратегиями с одной и двумя сменами шин была очень мала на симуляторе, но почти все из тактических соображений выбрали стратегию с двумя пит-стопами.

На трассе, где «подрезка» всегда была очень эффективна, все копировали стратегию ближайших соперников, чтобы не потерять позицию. Это было видно не только среди лидеров, но и среди тех, кто находился дальше. Впрочем, некоторые действовали иначе, ограничившись одним пит-стопом, как Окон, Цунода и Боттас, кто-то, как Сайнс, ждал возможного выезда автомобиля безопасности».