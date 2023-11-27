Сезон 2023: Итоги Конкурса прогнозов

7

Завершился сезон 2023 года, финишировал и наш традиционный Конкурс прогнозов – мы благодарим участников и поздравляем победителя.

Согласно регламенту, при определении победителя по итогам сезона учитывались результаты пяти лучших прогнозов (*) – даже если участник присоединился к Конкурсу за пять Гран При до окончания чемпионата, у него был шанс выиграть главный приз.

Первая десятка по итогам конкурса

Участник Очки * Всего очков 1. vnikon 912 2770 2. M.D.W 898 3128 3. Vliun 898 3077 4. khimera 892 2905 5. Оскнер 888 2828 6. 89243783984 885 2771 7. urri01 883 3054 8. Rudolf 882 3072 9. garry101 881 2610 10. alesha 800 2811

Победителем Конкурса стал Владислав Никон из Минска. Он получит издание «Айртон Сенна. Эксклюзивный фотоальбом».

Конкурс завершен, но скоро стартует новый – до встречи в следующем году!