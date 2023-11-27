Валттери Боттас: Я рад, что сезон завершён

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Гонка в Абу-Даби стала пятой подряд, в которой гонщики Alfa Romeo не заработали очки. По итогам сезона команда заняла девятое место в Кубке конструкторов. Валттери Боттас и Гуаньюй Чжоу рады, что 2023 год завершён и с оптимизмом ждут новый сезон.

Гуаньюй Чжоу (17-й): «Для нас не стало особым сюрпризом отсутствие скорости в гонке – в субботу у нас возникли аналогичные сложности. Скорее сюрпризом стал высокий темп у соперников из Williams. В квалификации они выглядели на уровне Haas, а в гонке им удалось отыграть позиции. Конечно, наш результат оказался не таким, как хотелось бы, но у машины просто не было темпа.

Ещё несколько этапов назад команда полностью переключилась на подготовку к следующему сезону. Я с большим нетерпением жду новую машину. Если нам удастся хотя бы немного повысить темп, то мы будем бороться не в конце пелотона, а в середине. Посмотрим, как всё сложится зимой, но я настроен оптимистично и уверен, что мы сделаем большой шаг вперёд».

Валттери Боттас (19-й): «Главной проблемой в гонке стало отсутствие темпа. Команда попробовала разделить стратегию между мной и напарником, но стратегия одного пит-стопа не сработала. Шины просто не выдержали такую дистанцию, и у машины не было скорости. К сожалению, эта история длилась на протяжении всего года, поэтому я рад, что уже всё закончилось и в следующем году мы начнём с чистого листа.

В команде в последнее время уже многое изменилось, и это позитивные изменения. Концепт машины следующего сезона выглядит интересным, поэтому у меня есть надежда. Нужно много работать и попробовать снова».