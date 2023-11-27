Вассёр: Мы решительно настроены продолжить прогресс

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По итогам сезона команда Ferrari заняла 3-е место в Кубке конструкторов, уступив Mercedes совсем немного, всего три очка. Но несмотря на поражение, руководитель Скудерии Фредерик Вассёр считает, что есть и немало позитивных моментов.

Шарль Леклер сделал всё, что было в его силах, чтобы помочь команде, стараясь на последних кругах Гран При Абу-Даби сдержать Джорджа Расселла, ехавшего позади него, и даже пропустил вперёд Серхио Переса, зная, что тому выписан 5-секундный штраф, однако этого оказалось недостаточно, и в итоге гонщик Mercedes был классифицирован третьим. Поскольку Льюис Хэмилтон занял 9-е место, очков, набранных Mercedes хватило, чтобы остаться на 2-й строчке командного зачёта.

«Мы могли действовать чуть более агрессивно, когда пытались замедлить Расселла, – прокомментировал Вассёр после финиша. – Но, с другой стороны, нам также хотелось завершить сезон на позитивной ноте. Для команды это было важно. Это был правильный выбор.

Мы рады, что под конец этого далеко не простого сезона Шарль выступил очень уверенно. К сожалению, дела Карлоса Сайнса начиная с пятницы шли всё хуже, и жаль, что он не смог заработать для команды три очка, но 2-е место в Кубке конструкторов мы потеряли не сейчас.

Разумеется, быть вторыми Ferrari не интересно, и всё-таки этот результат стал бы наградой для всех, кто напряжённо работал на трассе, и тех, кто самоотверженно трудится на базе в Маранелло с того момента, как машина SF-23 впервые выехала на трассу во Фьорано.

Но все мы можем быть довольны тем, как мы отреагировали и как отыгрались во второй части сезона. После Гран При Нидерландов мы постоянно прогрессировали и стали единственной командой, кроме Red Bull Racing, кому удалось выиграть гонку.

Сезон окончательно завершится во вторник, когда закончатся тесты, но мы уже начинаем готовиться к следующему. Мы решительно настроены продолжить тот прогресс, который демонстрировали в предыдущих гонках.

Чтобы догнать Red Bull, мы не собираемся полностью пересматривать наш проект. Эта команда лучше справляется с делом во многих аспектах, тогда как мы что-то теряем из-за проблем с надёжностью и прочих сложностей. Но поскольку ближе к финалу чемпионата мы сделали ряд шагов в нужном направлении, то мы постараемся сохранить этот настрой и этот подход в следующем сезоне, а там посмотрим, как всё будет складываться.

Я убеждён, что все будут ещё сильнее нацелены на успех, и постепенно мы сможем разобраться со всеми необходимыми нюансами, от которых зависят победы».