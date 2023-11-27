Вольфф: Мы не понимаем разницу между гонщиками

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В разных Гран При гонщики внутри разных команд вдруг получают преимущество, а в других его теряют. Руководитель команды Mercedes Тото Вольфф признал, что в команде не знают причины…

Тото Вольфф: «Совершенно непонятно почему у сильных гонщиков в сильных командах вдруг неожиданно меняются результаты. В этот уик-энд мы видели это с Сайнсом и Леклером, с Оскаром и Ландо, с Джорджем и Льюисом, с Пересом и Ферстаппеном. Но Перес не медленнее Макса на секунду, так в чём же причина.

Я думаю, что всё дело в сцеплении шин с трассой. Если в начале уик-энда вам удаётся попасть в оптимальный режим, вы получаете преимущество, если нет, но вы весь уик-энд позади. Не могу это объяснить. Единственный в этом году, кто понял, как управлять этими шинами – это Макс».