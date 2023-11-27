WEC: McLaren возвращается в гонки на выносливость

В McLaren давно задумывались о возвращении в гонки на выносливость, но если ещё в 2022 году Зак Браун, исполнительный директор McLaren Racing, говорил, что участие в WEC пока только в планах, то теперь ясность наступила.

Нет сомнений, что на это повлияла растущая популярность «длинных гонок», и сегодня было объявлено, что на трассах чемпионата мира 2024 года будут соревноваться машины 14 производителей, в том числе McLaren.

Их выставит на старт британская команда United Autosports в альянсе с McLaren Automotive: два спорткара McLaren 720S GT3 EVO заявлены в новом классе LMGT3.

«Это подтверждено официально, – прокомментировал на своих страницах в социальных сетях Зак Браун, кстати, совладелец United Autosports. – На стартовом поле WEC в 2024 году будут две машины McLaren. В партнёрстве с United Autosports они примут участие в интересных гонках этого чемпионата, календарь которого состоит из 8 этапов, в том числе в него входят «24 часа Ле-Мана». Мне не терпится это увидеть, продолжайте упорно трудится, парни!»

Стоит напомнить, что машина McLaren уже побеждала в Ле-Мане – в 1995-м в абсолютном зачёте первым на финише 24-часового марафона был спорткар McLaren F1 GTR японской команды Kokusai Kaihatsu Racing. В 2020 году отличилась и United Autosports: её экипаж одержал победу в категории LMP2.

В честь триумфа 1995 года на одном из спорткаров McLaren в 2024-м будет номер 59, как на машине F1 GTR, на которой тогда выступали Джей-Джей Лехто, Янник Дальмас и Мизанори Секия, на другом – №95 как напоминание о том славном годе, когда на кольцо Сартэ впервые выехала машина этой марки и сразу победила.

Тесты машин McLaren 720S GT3 EVO, подготовленных в рамках технических требований класса LMGT3, уже идут.