Алонсо: Команда заслуживает большего, чем пятое место

Команда Aston Martin завершила сезон на пятом месте в Кубке конструкторов, что стало лучшим результатом для британского автопроизводителя с момента возвращения в Формулу 1 в 2021 году. Двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо признаёт, что сезон получился выдающимся, но добавляет, что команда заслуживает большего.

Фернандо Алонсо: «Пятое место в Кубке конструкторов немного огорчает, поскольку мы считали, что можем добиться большего. По крайней мере, в начале года мы надеялись на большее.

Моё четвёртое место в личном зачёте кажется немного нереальным, как и то, с какими парнями я боролся. Обычно если команда занимает пятое место в Кубке конструкторов, то гонщики оказываются на девятом-десятом месте в личном зачёте, поэтому это был сезон-мечта для многих в Aston Martin, в том числе для меня.

На самом деле, сезон исторический. Восемь подиумов и почти триста заработанных очков – двенадцать месяцев назад мы и подумать о таком не могли. Это лучший сезон в истории команды, как бы она не называлась. Этот год определённо стоит запомнить.

В этом сезоне мы превысили ожидания, а в следующем году ожидания будут ещё выше, что станет для нас некоторым прессингом. Будет плохо, если в 2024-м мы сделаем шаг назад. Нужно продолжать идти вперёд.

После пятого места в Кубке конструкторов нужно прибавить в следующем году. Четвёртое, третье, второе места можно только приветствовать. После восьми подиумов в этом году я надеюсь на что-то похожее в следующем».