Даниил Квят протестировал… беспилотную Dallara SF23

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Все знают, что гонки бывают разные, но если ещё недавно казалось, что в автоспорте развиваются преимущественно технологии, а базовая структура чемпионатов разных уровней на протяжении довольно долгого времени может оставаться без особых изменений, то теперь настало время реформ.

Во многом этому способствует такое явление современной жизни, как искусственный интеллект (ИИ). Правда, в нашем случае его роль взял на себя российский гонщик Даниил Квят – но всё по порядку.

В этом году в Абу-Даби было объявлено об организации нового чемпионата – Аbu Dhabi Autonomous Racing League (A2RL), и авторы проекта уверяют, что это будет самая большая в мировом масштабе гоночная серия, в которой будут соревноваться беспилотные машины, а управлять ими будут не гонщики, а ИИ.

Первая гонка A2RL запланирована на 28 апреля 2024 года, и пройдёт она не где-нибудь, а на автодроме Яс-Марина в Абу-Даби, только что принимавшем финал сезона Формулы 1, а сегодня там проходят тесты.

Заявки на участие уже подали 10 команд из семи стран. Призовой фонд – $2,25 млн. Партнёром новой серии стала японская компания Japan Race Promotion, промоутер известного чемпионата Super Formula, поэтому в ней будут использоваться новейшие машины Dallara SF23, доработанные и оснащённые дополнительным оборудованием в соответствии со спецификой A2RL.

Насколько можно понять, задача команд, в основном состоящих из специалистов в области ИИ, в том числе в том, чтобы в определёных рамках по-своему адаптировать программное обеспечение «умных машин», и в этом тоже есть элемент соревновательности.

На днях в ОАЭ прошло событие, которое, конечно, было второстепенным на фоне новостей о финале сезона, но по-своему любопытное: на автодроме в Дубае были проведены первые тесты такой машины. Поскольку детальную проверку техники искусственному интеллекту не доверишь, то это дело было поручено нашему старому знакомому, российскому гонщику Даниилу Квяту, успевшему попробовать себя в самых разных чемпионатах, и вот теперь он сотрудничает с A2RL.

«На автодроме в Дубае мы проводим первичную обкатку машины Super Formula, что очень важно, поскольку эта работа позволяет понять, нормально ли функционирует подвеска, двигатель, тормоза, коробка передач и прочие вещи», – прокомментировал тогда Даниил.

Судя по всему, всё прошло успешно, и вчера эта машина в цветах A2RL была впервые представлена мировой гоночной прессе, съехавшейся в Абу-Даби освещать финал сезона Ф1.

Вообще затея по-своему любопытная, если учесть, что машины Super Formula очень быстрые и мощные, а у болельщиков будет уникальная возможность через технологии дополненной реальности занять место гонщика, которого на самом деле в кокпите не будет, и наблюдать за происходящим на трассе как бы его глазами. Но это пока теория, а как всё получится на практике, станет известно в следующем году.

Кстати, организаторы серии не собираются ограничиваться гонками формул – в их планах освоение других сред: в воздухе это будут соревнования беспилотных дронов, а в окрестных пустынях – гонки на автономных багги.