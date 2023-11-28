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После финиша Гран При Абу-Даби представители всех десяти команд Формулы 1 были вызваны к стюардам, поскольку во время пит-стопов механики нарушили параграф 34.13 Спортивного регламента, обязывающей использовать защиту для глаз во время пит-стопов.

Стюарды не стали применять штрафные санкции к командам, поскольку не смогли точно определить, во всех ли случаях у механиков были открыты визоры шлемов. Стюарды предписали командам обратить внимание своего персонала на важность использования защиты для глаз и недопустимости нарушения регламента в будущем.