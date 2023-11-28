Тео Пуршер: У меня побаливает шея, но я счастлив

Во вторник в Абу-Даби за рулём Alfa Romeo работали двое гонщиков – Гуаньюй Чжоу в рамках шинных тестов и Тео Пуршер в рамках молодёжных тестов. Оба выполнили намеченную программу, после чего дали короткий комментарий пресс-службе команды, в котором подвели итоги дня.

Тео Пуршер (11-й): «Ещё один невероятный день – я вновь пилотировал машину Формулы 1 на потрясающей трассе. Мы проехали много кругов, я очень устал и у меня побаливает шея, но в то же время я очень счастлив.

Я провел имитацию гонки, поработал на коротких сериях кругов и многое протестировал для команды. Сезон завершён, и я благодарю всех за поддержку. Впереди возвращение домой и небольшой отдых. Скоро увидимся!»

Гуаньюй Чжоу (24-й): «Я только что завершил финальные тесты в Абу-Даби. Команда провела длинный сезон, а сегодня мы собрали многообещающие данные, которые помогут при подготовке к следующему году.

Сейчас я с нетерпением жду отпуск и благодарю всех болельщиков за поддержку. Увидимся в следующем сезоне!»