Валентино Росси дебютирует в WEC в 2024 году

Валентино Росси, легендарный итальянский мотогонщик, девятикратный чемпион мира, в следующем году переходит в WEC, где будет выступать в категории LMGT3 за Team WRT и пилотировать спорткар BMW M4 GT3.

В ноябре Росси, которому через два с половиной месяца исполнится 45 лет, принимал участие в тестах новичков, проходивших в Бахрейне после финального этапа WEC, и, судя по всему, неплохо справился, если бельгийская команда доверила ему ещё более ответственное дело, чем выступления в GT World Challenge. Кстати, в 2024-м он будет совмещать эту серию с чемпионатом мира по гонкам на выносливость.

«Я очень рад, что буду выступать в FIA WEC, – прокомментировал Росси. – Участие в этом чемпионате – следующий шаг для меня, поскольку гоняться предстоит по всему миру, а не только в Европе. После этого сезона я уже знаю эту машину, однако новым для меня будет формат, при котором экипаж состоит из трёх гонщиков трёх разных категорий. В целом я полагаю, что у меня очень неплохие перспективы».

В 2024 году WRT выставит на старт WEC четыре машины – два спортпрототипа BMW M Hybrid V8 класса LMDh, и два спорткара BMW M4 GT3.