Ваулз не готов подтвердить, что Сарджент сохранит место

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Williams остаётся единственной командой чемпионата, в которой формально остаётся вакансия на 2024 год, поскольку официально подтверждён только многолетний контракт Алекса Элбона, а вот перспективы Логана Сарджента под вопросом.

На первый взгляд, всё логично: именно Элбон заработал 27 из 28 очков, добытых командой за сезон, что позволило Williams занять 7-е место в Кубке конструкторов, и это лучший результат команды с 2017 года. С одной стороны, Сарджент многому научился за 22 гонки чемпионата, с другой, его прогресс вряд ли можно назвать убедительным. Уже давно ходят разговоры, что его могут заменить, например, на талантливого новозеландца Лиама Лоусона. Хотя понятно, что договориться с Red Bull и реализовать такой сценарий будет непросто, и вероятность этого невелика. Впрочем, это не единственный вариант, ведь есть ещё весьма перспективный бразилец Фелипе Другович, резервист Aston Martin.

При этом Джеймс Ваулз, когда его спрашивают о дальнейшей судьбе Сарджента, старается уйти от прямого ответа.

«Боюсь, вы опережаете события, но как бы они ни развивались, Логан в течение многих лет входил в Гоночную академию Williams и останется в ней, – дипломатично отреагировал Ваулз после финиша Гран При Абу-Даби, в котором американский гонщик занял 16-е место. – Он быстрый гонщик, и если вспомнить пять последних гонок, то он постоянно прогрессировал и добивался улучшений.

Мы видим признаки того, что он делает именно то, что нужно, чтобы заслужить место в команде, но мы пока не в том положении, чтобы это подтверждать».