Вступительный взнос Red Bull превысит семь миллионов

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Каждый год команды Формулы 1 выплачивают FIA вступительный взнос за право выйти на старт следующего сезона. Расходы на вступительные взносы не включены в бюджетные ограничения, и состоят из двух частей – базового взноса и оплаты за каждое заработанное очко в прошедшем сезоне.

В соответствии с регламентом, базовый вступительный взнос на 2024 год для каждой команды составляет $657 837, что на 6,5% больше, чем в прошлом году. Обладатель Кубка конструкторов должен заплатить $7893 за каждое заработанное очко, а все остальные команды оплачивают по $6575 за каждое заработанное очко.

Таким образом, команда Red Bull Racing, выигравшая Кубок конструкторов с 860-ю очками заплатит рекордный взнос $7 445 817. Суммарно все команды выплатят FIA $23 873 200 за право участвовать в сезоне 2024 года.

Команда Очки Сумма взноса за 2024-й Red Bull Racing 860 $7 445 817 Mercedes 409 $3 347 012 Ferrari 406 $3 327 287 McLaren 302 $2 643 747 Aston Martin 280 $2 498 837 Alpine 120 $1 446 837 Williams 28 $841 937 AlphaTauri 25 $822 212 Alfa Romeo 16 $763 037 Haas 12 $736 737