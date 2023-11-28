WEC: Ferrari готовит к сезону третий гиперкар 499P

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Команда Ferrari-AF Corse подтвердила, что в следующем году на старт чемпионата мира по гонкам на выносливость выйдут уже три гиперкара 499P.

Пока официально заявлено, что два из них, как и в минувшем сезоне, будут выступать под номерами 50 и 51. Подтверждены и первые гонщики – это итальянцы Антонио Фуоко и Алессандро Пьер Гвиди, в этом году выигравшие «24 часа Ле-Мана». Составы остальных экипажей в Ferrari тоже обещают назвать в скором времени.

Важный момент заключается в том, что отборочный комитет FIA допустил к участию в WEC третий спортпрототип Ferrari 499P, которому уже присвоен №83. Также известно, что одним из гонщиков, которому доверено его пилотировать, станет Роберт Кубица.

В следующем году сезон в WEC будет состоять из восьми этапов, т.е. будет на одну гонку больше, чем в 2023-м. На катарском автодроме Лосаил 24-25 февраля пройдёт пролог, а затем 2 марта состоится гонка, названная «1812 км Катара». За первым этапом последуют гонки в Имоле (21 апреля), Спа (11 мая), Ле-Мане (15-16 июня), Сан-Паулу (14 июля), Остине (1 сентября), Фудзи (15 сентября) и Бахрейне (2 ноября).