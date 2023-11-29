Эстебан Окон: На тестах лучшее время не имеет значения

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Эстебан Окон показал лучшее время на тестах Абу-Даби во вторник. Гонщик Alpine работал с шинами и настройками, проехав 110 кругов. За руль второй машины A523 сел Джек Дуэн. Австралиец проехал 108 кругов и показал седьмое время, уступив Окону 0,645 секунды.

Эстебан Окон (1-й): «Сезон официально завершился сегодняшними тестами в Абу-Даби. У нас получился очень напряжённый день, поскольку было важно выполнить всю довольно насыщенную программу.

Я проехал две дистанции гонки и успешно выполнил всё, что мы запланировали – протестировали различные составы шин с разным уровнем топлива и разными настройками. Всегда приятно видеть своё имя на вершине протокола, но на тестах это не имеет значения.

Сегодня мы прощаемся с А523. Эта машина принесла нам подъёмы и спады по ходу сезона, показав области, в которых необходимо прибавить, чтобы стать лучше в 2024 году. Теперь пришло время отдохнуть, а после приступить к подготовке к следующему сезону».

Джек Дуэн (7-й): «Отличный день! Всегда здорово провести полный день на тестах и получить немного больше свободы в изучении машины. Участие в первой тренировке на прошлой неделе стало потрясающим опытом, но тесты значат намного больше, поскольку дают возможность поработать по расширенной программе и углубиться в детали.

Сегодня предстояло многое сделать, оценить разные составы шин, уровень топлива и настройки. Всё это мы сделали за 108 кругов. С физической точки зрения это был довольно серьёзный вызов, но я в порядке и рад, что мы хорошо отработали программу.

Мне комфортно за рулём, и я доволен проделанной работой. Впереди перерыв, после чего я переключусь на подготовку к следующему году».