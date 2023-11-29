Формула 2: Гонщики Prema лидируют в первый день тестов

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Оливер Берман был быстрее всех по итогам первого дня тестов в Абу-Даби, на 0,165 секунды опередив Андреа Кими Антонелли, своего нового напарника по команде Prema. Свой лучший круг во второй сессии среды британец проехал за 1:36,092 на мягких шинах.

При этом протокол утренней сессии возглавил Виктор Мартен, по ходу сезона приложивший немало усилий, чтобы ART Grand Prix заняла первое место в командном зачёте. Лучшее время французского гонщика тогда было 1:36,852, и его он показал на шинах Medium.

Буквально через пять минут после начала тестов перед 6-м поворотом остановилась машина Оливера Гёте, что вызывало появление красных флагов. Но под конец первого часа сессии их пришлось вывешивать во второй раз и вновь из-за Гёте – машина команды Trident опять остановилась на трассе.

Но едва заезды возобновились, сессия тут же была прервана вновь из-за остановки в 7-м повороте машины №22 команды Van Amersfoort Racing с Энцо Фиттипальди за рулём.

В течение следующего часа лучший результат оставался за Джеком Кроуфордом, который в 2024 году будет выступать за команду DAMS и на тестах впервые пилотировал её машину. Он был первым, кто вышел за пределы 1 минуты 38 секунд, но примерно за два часа до окончания сессии вызывал очередное появление красных флагов, когда запарковался в 8-м повороте.

В пятый раз их пришлось вывешивать из-за Ритомо Миаты, действующего чемпиона Super Formula – он пилотировал машину Rodin Carlin, но с ней что-то случилось, и ему тоже пришлось остановиться на трассе.

Ближе к дневному перерыву скорости начали расти, Виктор Мартен первым преодолел рубеж в 1 мин. 37 секунд, после чего проехал очередной круг ещё быстрее. Единственным гонщиком, кто в первой сессии также проехал круг со сравнимым временем, был Энцо Фиттипальди.

По ходу дневной сессии гонщики работали преимущественно на длинных сериях кругов, и когда позади было примерно полтора часа из трёх, в лидеры вышел Берман, а на вторую строчку протокола поднялся Антонелли. За 45 минут до завершения дня Оливер и Кими прибавили, а когда перешли на мягкие шины, что произошло под самый конец сессии, то Берман показал лучшее время среды.

Вторая сессия прошла без красных флагов, но при этом во второй половине дня 14 раз время на круге удалялось из-за несоблюдения пределов трассы, и нарушителями становились восемь разных гонщиков. Также Амори Кордил и Айзек Хаджар получили предупреждения за репетицию старта в неположенном месте трассы.