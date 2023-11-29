Формула 2: В Абу-Даби стартовали трёхдневные тесты

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На автодроме Яс-Марина не стихает рёв гоночных моторов: после завершения тестов Формулы 1 сегодня стартовали трёхдневные тесты Формулы 2, и они будут продолжаться до пятницы.

Командам молодёжной серии нужно дать своим гонщикам как следует потренироваться перед продолжительным зимним межсезоньем, но ещё важнее «обкатать» дебютантов, дать им возможность адаптироваться к более мощным машинам. Кстати, это будут последние тесты, на которых используются шасси Dallara F2 2018, поскольку в следующем годы Формула 2 переходит на технику нового поколения – Dallara F2 2024.

Каждый из трёх дней тестов разделён на две сессии, утренняя проходит с 9 утра до полудня по местному времени. Затем следует двухчасовой перерыв, после чего работа на трассе продолжается с 14:00 до 17:00.

Шинники Pirelli привезли на тесты резину составов Soft и Medium, т.е. такую же, что использовалась командами на финальном этапе в Абу-Даби. В распоряжении каждого гонщика будет по пять комплектов Medium и по три комплекта мягкой резины.

Среди участников тестов 8 гонщиков, кто в минувшем сезоне выступал в Формуле 3, в том числе бразилец Габриэль Бортолето, действующий чемпион этой серии, осенью принятый в молодёжную программу McLaren. Сегодня не тестах он впервые работает за рулём машины команды Virtuosi Racing.

В Prema сотрудничают с перспективным итальянцем Андреа Кими Антонелли, гонщиком молодёжной программы Mercedes, который, минуя Ф3, из Формулы Regional сразу перешёл в Ф2, а также с британцем Оливером Берманом, слушателем Гоночной академии Ferrari.

Ричарду Ферсхору предстоит пилотировать машину команды Trident попеременно с Кристианом Мэнселлом. Голландец, завершивший сезон в Ф2 на 9-й строчке личного зачёта, работает на трассе сегодня полдня завтра, а в четверг и пятницу его сменит 18-летний австралиец.

Ферсхор – один из 12-ти гонщиков, выступавших в этом году в Ф2, которые сейчас работают на послесезонных тестах в Абу-Даби, но Айзек Хаджар и Джек Кроуфорд в 2024 сменят команды, поэтому уже в эти дни француз сотрудничает с Campos Racing, а американец – с DAMS.

Кстати, в Формуле 2 подсчитали, что в тестах на автодроме Яс-Марина принимают участие представители 18 стран.

Список участников тестов

Пилот Команда №1. Д.Хаугер MP Motorsport №2. Ф.Колапинто MP Motorsport №3. З.Мэлони Rodin Carlin №4. Р.Миата Rodin Carlin №5. З.О'Салливан ART Grand Prix №6. В.Мартен ART Grand Prix №7. К.Антонелли Prema №8. О.Берман Prema №9. П.Арон Hitech GP №10. А.Кордил Hitech GP №1. Д.Кроуфорд DAMS №12. Х.-М.Корреа DAMS №14. Г.Бортолето Virtuosi Racing №15. К.Майни Virtuosi Racing №16. Д.Дюрксен PHM Racing №17. Д.Мейсон PHM Racing №20. Р.Ферсхор Trident №20. К.Мэнселл Trident №21. О.Гёте Trident №22. Э.Фиттипальди Van Amersfoort Racing №23. Р.Виллагомес Van Amersfoort Racing №24. А.Хаджар Campos Racing №25. Х.Марти Campos Racing