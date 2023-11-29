Фредерик Вести: Я смог сравнить себя с Джорджем Расселлом

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Фредерик Вести принял участие в молодёжных тестах в Абу-Даби в составе Mercedes. Датский гонщик показал третье время дня, после чего дал короткий комментарий пресс-службе команды.

Джордж Расселл досрочно прекратил работу на трассе, разбив машину в утренней сессии.

Фредерик Вести (3-й): «Я только что завершил молодёжные тесты в Абу-Даби. Невероятный день – я о таком только мечтал! Я проехал больше ста кругов и оценил восемь составов резины.

Я многому научился, в том числе и благодаря тому, что вместе со мной работал Джордж. Я смог сравнить его телеметрию со своей на длинных и коротких сериях. Вечером мне поставили новый комплект Soft, и я смог оценить возможности машины Формулы 1 в квалификационном режиме. Шанс пилотировать эту машину на пределе стал для меня исполнением мечты. Мне очень понравилось!

Теперь я вернусь в Брэкли для работы на симуляторе, чтобы продолжить прогрессировать и учиться вместе с командой».

Джордж Расселл (20-й): «Несмотря на аварию, полдня, проведённые за рулём, получились продуктивными. Мы смогли много узнать и провести корреляцию с данными, полученными по ходу сезона.

Год получился длинным, и все устали. Вся команда с нетерпением ждёт небольшого перерыва, но в равной степени мы ждём следующий сезон».