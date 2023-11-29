Monster Energy – новый спонсор McLaren

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Компания Monster Energy, производящая одноимённый напиток, много лет была спонсором Mercedes, но со следующего года начнёт сотрудничество с McLaren.

Стороны подписали многолетний контракт, и с 2024 года Monster Energy станет официальным партнёром команды. Логотипы появятся на гоночных шлемах, комбинезонах и кепках Ландо Норриса и Оскара Пиастри, а также на питьевых бутылках.

Зак Браун, исполнительный директор McLaren Racing: «Мы рады в следующем сезоне объединить усилия со знаменитым брендом Monster Energy. В компании рекламируют спортсменов с помощью смелых идей и создания потрясающего контента, поэтому нам не терпится изучить их идеи и найти новые способы, чтобы привлечь и развлечь наших болельщиков».