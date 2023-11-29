О’Вард: Пилотировать машину Ф1 – абсолютное удовольствие

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Пато О’Вард, мексиканский гонщик, выступающий за Arrow McLaren в IndyCar, в этот уик-энд работает с командой McLaren в Абу-Даби. Сегодня на тестах он проехал больше ста кругов и показал второе время, уступив Эстебану Окону меньше трёх десятых. Вечером после завершения работы на трассе Пато переполняли эмоции, когда он давал интервью официальному сайту чемпионата.

Оскар Пиастри преодолел за день ещё больше кругов – 123 – и комментировал итоги тестов, завершивших долгий и утомительный сезон, более сдержанно.

Пато О’Вард: «Замечательный день, ведь чем больше кругов, чем больше миль я проезжаю за рулём машины Формулы 1, тем полнее становится мой опыт в разных областях. Я вижу, на что она способна в режиме квалификации, лучше понимаю, как она работает на длинных сериях кругов, и сегодня мне удалось попробовать всё.

Понятно, что под конец дня я проехал несколько быстрых кругов и был вполне доволен результатами. Я чувствовал, что адаптировался к машине, что могу заставить её делать то, что мне нужно – проходить повороты так, как я хочу.

Пилотировать эти машины доставляет мне огромную радость! Они способны развивать такие скорости, что это просто абсолютное удовольствие! Если сравнивать сегодняшний опыт с моей работой на первой тренировке в минувшую пятницу, то тогда я действовал достаточно консервативно, ведь моя задача состояла в том, чтобы помочь команде.

Можно сказать, я горжусь ролью, доверенной мне в этот уик-энд, когда нашей команде было важно завершить сезон на высокой ноте, и McLaren заняла 4-е место в Кубке конструкторов. Поэтому на тренировке я старался помочь Ландо Норрису, чтобы ему было проще работать за рулём MCL60 во второй и третьей сессиях свободных заездов, в квалификации и так далее.

Но сегодня у меня было больше свободы действий, я по-настоящему почувствовал предел возможностей машины. Конечно, полезно наблюдать со стороны за работой гонщиков команды, изучать их телеметрию, смотреть, какие они выбирают траектории, но по-настоящему ты это усваиваешь, только когда сам всё почувствуешь за трассе.

Меня просто поразила разница в поведении машины с полным баком топлива, со средней и с минимальной топливной нагрузкой – я почувствовал, как заметно машина может прибавить!

Я всегда мечтал выступать в Формуле 1, и моя мечта не изменится – я гоняюсь в IndyCar именно поэтому. Но хотел бы принять новый вызов, поскольку считаю, что я достаточно хороший гонщик, чтобы выступать в чемпионате мира. У меня есть друзья среди гонщиков Формулы 1, и я знаю, что тоже справлюсь с этой работой. Очень надеюсь, что мне представится такая возможность.

Все предыдущие пять лет я был близок к этому, но не было уверенности, что получится, к тому же тогда у меня не было суперлицензии, но теперь я её наконец-то получил. Я очень благодарен McLaren за то, что мне предоставили возможность совершенствовать профессиональное мастерство.

Если я получу шанс перейти в Формулу 1 – буду рад принять этот вызов, но если нет – значит, надо будет искать способ продолжать карьеру где-то ещё».

Оскар Пиастри: «Тесты, проходившие после окончания сезона, завершены. Заключительный день работы на трассе прошёл неплохо. Мы выяснили несколько новых моментов, связанных с нашей машиной, но и я тоже кое-чему научился в плане пилотирования, а это всегда полезно.

Надеюсь, прогресс, достигнутый во второй половине сезона, продолжится в 2024 году, и новый сезон мы начнём уверенно. Я с нетерпением жду перерыва в работе, но мне предстоит ещё один визит на базу команды, где я вновь со всеми увижусь, а потом отправлюсь на каникулы.

Я благодарен всей команде McLaren за поддержку, которую чувствовал весь год – всё это сохранится в моей памяти. Но я уже предвкушаю, как мы вновь будем атаковать в 2024-м».