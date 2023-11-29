Серхио Перес: Я благодарен за сложный сезон

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По итогам сезона Серхио Перес стал вице-чемпионом мира, но уступил Максу Ферстаппену 290 очков. Гонщик Red Bull Racing рассказал, в каких областях должен прибавить, чтобы в 2024-м навязать борьбу напарнику.

Серхио Перес: «Я считаю, что в этом году по воскресеньям демонстрировал очень и очень хорошую форму. Это единственная причина, по которой я занял второе место в чемпионате. Совершенно точно, что у меня возникали серьёзные проблемы в квалификациях. Этой области необходимо уделить наибольшее внимание, чтобы прибавить в новом году.

Команда доминировала, но для меня сезон получился сложным. Я уверен, что и в 2024-м у нас будет быстрая машина, и надеюсь, что мои результаты окажутся более сбалансированными, а команда продолжит доминировать.

В целом я благодарен за сложный сезон. Я многое узнал о машине, лучше стал понимать философию Red Bull. Я очень надеюсь, что всё это окупится в следующем году».