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Завершая чемпионский сезон, Серхио Перес отработал на шинных тестах в Абу-Даби, а Джейк Деннис – на молодёжных…

Серхио Перес: «Позитивный день! Важно было максимально отработать программу, поэтому я проехал вдвое больше дистанции гонки. После Гран При трасса была в отличном состоянии, особенно во второй половине дня, мы собрали информацию для следующего сезона – отличный способ закончить год».

Джейк Деннис: «Потрясающая машина и особенный день! Участвуя в первой тренировке, вы просто пытаетесь удержаться на трассе, чтобы ничего не повредить, а на тестах есть возможность атаковать, по-настоящему понять машину.

Мы с Серхио собрали много информации для команды. Сегодня у нас были разные задачи, но я теперь смогу вернуться за руль симулятора и улучшить машину. Отличный день!»