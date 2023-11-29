Тимо Глок: Ferrari уступила второе место не в Абу-Даби

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Бывший гонщик Формулы 1 Тимо Глок в авторской колонке на сайте немецкого Sky Sport подвёл итоги сезона, отдал должное Максу Ферстаппену и Red Bull Racing, прокомментировал результаты Ferrari и Haas, и попрощался с уже бывшим руководителем AlphaTauri Францем Тостом.

О Максе Ферстаппене уже и нечего сказать – в этом году он всех просто лишил дара речи. Такое ощущение, что он уже установил все рекорды, которые только можно было установить. Он был тем гонщиком, который вообще не допускал ошибок. Его команда отлично поработала, избежав технических проблем. Просто невероятно, насколько эффективны в Red Bull.

Перед результатами Макса можно только снять шляпу. Если он не достигнет статуса иконы в этом году, то обязательно обретёт его в ближайшие несколько лет. Я вполне допускаю, что в 2024-м у Red Bull сохранится преимущество, ведь они смогли на раннем этапе сосредоточить все усилия на создании новой машины. В основном это стало возможным благодаря Ферстаппену, который добился огромного преимущества. Невероятный успех во всех отношениях и просто выдающийся результат.

Ferrari проиграла второе место не в Абу-Даби

В конце гонки в Абу-Даби Шарль Леклер совершил гениальный ход, пропустив вперёд Серхио Переса. Вероятно, это было совместное решение гонщика и стратегов команды. Но в Ferrari могли бы подумать о том, чтобы пропустить Серхио на круг или два раньше. Руководитель команды Фредерик Вассёр дал это понять.

Скудерия уступила второе место в Кубке конструкторов Mercedes не в финале сезона, а в других гонках, в которых у них возникли проблемы.

Франц Тост уходит из Формулы 1

В последний уик-энд сезона мы видели Франца Тоста таким же, каким он был всегда: прямолинейным и неэмоциональным, даже когда дело дошло до прощания. Хотя незадолго до старта гонки можно было увидеть, что он тронут. Конечно, Франц абсолютно прав, когда говорит, что AlphaTauri могла добиться более высокого результата, если бы они лучше сработали со стратегией для Юки Цуноды.

Прямолинейности Тоста будет не хватать Формуле 1 и Red Bull. Он воспитал много молодых гонщиков, через его руки прошли Себастьян Феттель, Даниэль Риккардо, Макс Ферстаппен. Уход Тоста – потеря для Red Bull, для Формулы 1 и всех нас.

Головные боли Гюнтера Штайнера

В Haas мы наблюдали драму в десятой степени. Они так много сил и средств вложили в создание новинок и надеялись, что благодаря обновлениям машина сделает большой шаг вперёд, но этого даже и близко не произошло. На самом деле, случилось всё ровно наоборот – команда сделала шаг назад.

Разумеется, это принесёт головную боль при подготовке к 2024 году, поскольку той машины, которую они надеялись взять за основу для развития, просто нет. Машина слишком сильно нагружает шины на дистанции гонки. Гюнтеру Штайнеру есть над чем задуматься. Я просто надеюсь, что в следующем году Нико Хюлкенберг получит более конкурентоспособную машину.

Этап в Лас-Вегасе – главное событие сезона

С одной стороны, Макс Ферстаппен провёл выдающийся сезон, но с другой нам хотелось бы видеть более захватывающую борьбу. Ферстаппен заслужил такой результат, и на протяжении года всё же были захватывающие гонки. Изюминкой, конечно же, стал Лас-Вегас. Этот этап установил новые стандарты.

Я уже с нетерпением жду 2024 год и надеюсь, что Ferrari, Mercedes, McLaren и остальные приблизятся к Максу Ферстаппену и Red Bull.