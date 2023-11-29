Тревор Карлин ушёл из команды, носящей его имя

7

Имя британского менеджера Тревора Карлина прочно ассоциируется с молодёжными гоночными сериями, ведь в его командах на ранних стадиях карьер выступали многие пилоты, впоследствии становившиеся мировыми звёздами. Полный список их имён очень длинный, поэтому можно ограничиться лишь упоминанием Роберта Кубицы, Себастьяна Феттеля, Нико Росберга, Даниэля Риккардо, Карлоса Сайнса, Джорджа Расселла, Ландо Норриса и Лиама Лоусона.

Так продолжалось более четверти века, хотя за это время Карлин успел поработать и в других чемпионатах, например, в Формуле 1. В первой половине 2005 года он был руководителем Jordan, когда команду Эдди Джорджана приобрёл Алекс Шнайдер, канадский бизнесмен с российскими корнями. Но после семи гонок сезона Карлин вернулся в свою компанию Carlin Racing, ведь его стихией была именно работа с молодёжью.

Но похоже, что эта глава в его биографии завершилась: в ноябре стало известно, что Тревор Карлин ушёл из компании, которую основал в 1996 году. Ещё в январе мы писали о том, что контрольный пакет акций Carlin Racing приобрела австралийская компания Rodin Cars, а её владелец, миллиардер Дэвид Дикер, стал новым инвестором команды, которая отныне называется Rodin Carlin.

Но, как явствует из официальных документов Companies House, регистрационной палаты Великобритании, 8 ноября Тревор Карлин покинул пост директора компании Rodin Motorsport – именно ей ныне принадлежат команды Rodin Carlin, выступающие в Формуле 2, Ф3 и других молодёжных сериях.

После ухода Карлина компанией руководят Дэвид Дикер и Эмма Дункан, ранее занимавшая пост генерального директора Rodin Cars.

В любом случае имя Тревора Карлина останется не только в истории автоспорта: созданные ими команды (по крайней мере, пока) называются Rodin Carlin, а также продолжает работать другой его бизнес-проект, британская компания Carlin Performance, специализирующаяся на комплексной подготовке гоночной техники к соревнованиям, её хранении и обслуживании.