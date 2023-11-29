В Ferrari начали переговоры с гонщиками о контрактах

4

Контракты Шарля Леклера и Карлоса Сайнса с Ferrari истекают в конце 2024 года. В следующем сезоне состав Скудерии не изменится, и в команде рассчитывают продолжить сотрудничество с действующими гонщиками.

Итальянская пресса со ссылкой на источники в команде утверждает, что с Леклером и Сайнсом уже начались детальные переговоры об условиях новых контрактов, и на данный момент все стороны довольны их ходом. Переговоры ведёт лично руководитель Скудерии Фредерик Вассёр.

Пока нельзя с уверенностью говорить о сроках новых соглашений, но, по слухам, речь идёт о двухлетних контрактах. Если стороны договорятся, а вероятность этого осведомлённые источники оценивают весьма высоко, Шарль Леклер и Карлос Сайнс продолжат выступать за Ferrari до конца 2026 года.

Официально в Ferrari ничего не комментируют, но ранее Фредерик Вассёр называл зимний перерыв подходящим временем для проведения переговоров.