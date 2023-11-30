Боттас собрал $150 тысяч на исследования по борьбе с раком

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Мы рассказывали, что Валттери Боттас снялся в обнажённом виде для календаря в рамках акции по сбору средств на проведение исследований по борьбе с раком простаты.

Продажи календаря были приурочены к международной акции Movember, в рамках которой мужчины не бреются в течение месяца, а средства, сэкономленные на бритвенных принадлежностях и расходных материалах, направляются на борьбу с раковыми заболеваниями у мужчин.

Сегодня финский гонщик рассказал, что продажи календаря помогли собрать около $150 тысяч.

«Огромное всем спасибо за поддержку в ноябре, – написал Валттери Боттас в социальных сетях. – Благодаря пожертвованиям и продажам календаря мы собрали значительную сумму в рамках акции Movember. Мы действительно помогли спасти жизни многих людей.

Финальные подсчёты проведём в ближайшие дни, но уже сейчас можно говорить о том, что мы собрали около $150 тысяч!»