Джордж Расселл: Это был худший сезон в моей карьере

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Джордж Расселл уступил напарнику Льюису Хэмилтону пять мест в личном зачёте и 59 очков, назвав в интервью Sky Sport F1 этот сезон худшим в своей карьере…

Джордж Расселл: «Это не связано с невезением. У каждой проблемы есть причина, будь то столкновение со стеной в Сингапуре, дождь в Зандфорте или поломка двигателя в Мельбурне. Кажется, что это мелочи, которые легко исправить. Когда это случается один или два раза, можно списать на невезение. Когда же это происходит в девяти, десяти, одиннадцати случаях за год, это точно не невезение.

Главная проблема в том, что машина недостаточно быстра. Нам нужно над этим работать. Когда конкуренция так высока, одна небольшая ошибка – и вы теряете несколько мест».