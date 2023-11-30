Хорнер: Нет гарантий, что мы продолжим доминировать

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В 2023 году гонщики Red Bull Racing Макс Ферстаппен и Серхио Перес выиграли 21 гонку из 22-х, однако руководитель чемпионской команды Кристиан Хорнер уверяет, что нет никаких гарантий продолжения доминирования в 2024 году. В качестве примера он привёл команду Mercedes, которая после успешного 2020-го проиграла титул в 2021-м.

«Я думаю, что нас смогут догнать в следующем сезоне, – говорит Кристиан Хорнер. – Мы уже видели это в 2020-м на примере Mercedes. Если я всё правильно помню, то у них ещё никогда не было такого доминирования, как в том сезоне, но уже в 2021-м мы смогли опередить их.

Регламент относительно стабильный, но ничто не стоит на месте. Мы уже видели, что на некоторых трассах соперники приближались к нам, и я уверен, что концепции машин разных команд сблизятся.

Не думаю, что мы когда-либо сможем повторить такой сезон. Однако я надеюсь, что мы извлечём уроки, которые получили при работе с RB19, и построим такую машину RB20, которая позволит нам защитить эти титулы».