Йос Ферстаппен: Макс хочет, чтобы его оставили в покое

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В 2023 году Макс Ферстаппен выиграл 19 гонок и стал трёхкратным чемпионом мира. Отец гонщика Red Bull Racing Йос Ферстаппен рассказал, что до середины января Макс на время перестанет думать о Формуле 1 и позволит себе вещи, которые были невозможны во время сезона из-за соблюдения спортивного режима.

«Макс очень сильно провёл сезон, в каждой гонке выкладывался на 100% и не позволял неудачам выбить себя из колеи, – рассказал Йос Ферстаппен в эфире немецкого Sky. – Так было в субботу в Абу-Даби: в третьей тренировке машина плохо управлялась, но квалификация прошла отлично. В этом сила Макса и его гоночных инженеров. Они понимают, что ему нужно, и это здорово.

Для Макса зимний перерыв означает, что он будет есть и пить всё, что захочет, и на время перестанет думать о Формуле 1. Это очень важно для подзарядки батарей. Он хочет, чтобы его оставили в покое и не говорили о Формуле 1. Но в середине января он возобновит подготовку к сезону.

Макс не устал, но рад, что сезон завершён. Многие сотрудники команды даже немного приболели из-за перенапряжёния. Пять гонок за шесть недель на трёх континентах – это тяжело.

На следующий год запланировано 24 этапа, и для меня это уже много. Я не знаю, какое количество гонок станет пределом для Макса, но он определённо выполнит свой контракт».