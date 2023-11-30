Ландо Норрис с оптимизмом ждёт следующего сезона

В этом году в McLaren подписали несколько важных контрактов, завершили перестройку базы, запустили новую аэродинамическую трубу и добились серьёзного прогресса на трассе. Гонщик команды Ландо Норрис с оптимизмом смотрит в будущее…

Ландо Норрис: «С волнением и оптимизмом жду следующего сезона. Если мы сейчас начали сезон с той машиной, с которой его закончили, мы были бы вторыми в Кубке конструкторов, а я был бы вторым в личном зачёте.

Я понимаю, что это не всегда так работает. Но мы на верном пути. У нас есть новые сотрудники, которые приступят к работе 2024 году. Эффект проявится не сразу, но некоторые вещи будут уже скоро. За последние четыре-пять-шесть месяцев мы уже многому научились, благодаря достигнутому прогрессу. Я воодушевлен, поскольку мы на верном пути и знаем, что делать дальше.

Я хочу хорошо начать следующий сезон. Если бы мы сейчас проводили этап в Бахрейне, я был бы настроен весьма оптимистично».