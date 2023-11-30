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Гонка в Абу-Даби стала последней для Alfa Romeo в роли титульного спонсора команды Sauber. Несколько месяцев назад появились слухи, что итальянский автопроизводитель ведёт переговоры с Haas, однако с тех пор не появилось никакой официальной информации.

По данным нескольких источников Racingnews365, отсутствие новостей связано с тем, что переговоры Alfa Romeo и Haas зашли в тупик. Стороны не смогли договориться о том, как будет выстроено сотрудничество.

В 2019 году Alfa Romeo заключила контракт Sauber, став титульным спонсором швейцарской команды по относительно низкой цене. Со стороны итальянского производителя это был сильный ход, так как у неосведомлённых зрителей могло сложиться впечатление, что у Alfa Romeo есть собственная команда Формулы 1.

По слухам, в Alfa Romeo рассчитывали заключить спонсорский контракт с Haas на аналогичных финансовых условиях, как в своё время с Sauber, но это соглашение не соответствует текущей рыночной стоимости Формулы 1, и переговоры в конечном итоге ни к чему не привели.