Шварцман: Я попал в трафик, но у меня был темп

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Роберт Шварцман вернулся за руль Ferrari во вторник на молодёжных тестах в Абу-Даби. Гонщик проехал две дистанции гонки (123 круга) и показал восьмое время. В следующий раз Роберт вернётся за руль машины Формулы 1 в 2024 году.

Карлос Сайнс и Шарль Леклер разделили между собой день на тестах шин для следующего сезона, которые будут идентичны составам 2023 года. Оба работали по программе Pirelli, показав пятое и десятое время соответственно.

Роберт Шварцман (8-й): «День получился напряжённым, но мне очень понравилось пилотировать машину. Мы многое протестировали, провели симуляцию гонки и поработали на быстрой серии кругов. Всё прошло очень хорошо, но, к сожалению, на последнем быстром круге я попал в трафик на третьем секторе. Жаль, но все мы знаем, что так иногда бывает. Я всё равно доволен, поскольку у меня был темп.

Хочу сказать большое спасибо команде за то, что дали мне возможность пилотировать эту машину. Как всегда, было приятно работать с ними. И спасибо большое всем болельщикам.

Я немного устал, но очень счастлив. Увидимся в следующем году. Счастливого Рождества!»