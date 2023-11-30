В 2024-м с Ферстаппеном поработает бывший тренер Сайнса

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Гран При Абу-Даби был последней гонкой, когда за физическую подготовку Макса Ферстаппена отвечал Брэдли Скейнз – теперь британский специалист собирается заняться более спокойным делом и проводить больше времени с семьёй.

Когда-то Скейнз признался: «Моя жена считает, что с Максом я провожу больше времени, чем с ней». Поскольку с каждым годом в календаре чемпионата мира появляются новые гонки, а график становится всё более напряжённым, то надежды на какие-то перемены в этом плане тщетны.

В любом случае, ему есть чем заняться, поскольку его компания Elite Formula Physio & Training предлагает комплексные услуги по физподготовке, что не требует постоянных зарубежных командировок. Тем более, в послужном списке Скейнза есть 4-летний период работы с Максом, и именно за это время гонщик Red Bull Racing выиграл три чемпионских титула, что, вероятно, поможет компании Брэдли Скейнза привлечь новых клиентов.

Новым тренером Ферстаппена в 2024 году станет другой британский специалист, Руперт Мэнверинг, с 2015-го работавший с Карлосом Сайнсом через известную компанию Hintsa Performance. Она была основана финским специалистом Аки Хинтса, ушедшим из жизни в 2016 году, который в разное время работал с разными гонщиками McLaren, в том числе с Микой Хаккиненом и Льюисом Хэмилтоном.

Интересная подробность: отца Мэнверинга тоже звали Руперт, и он на протяжении долгого времени работал в Формуле 1 в качестве тим-менеджера, сменив несколько команд, в том числе сотрудничал с Haas Lola, Lotus, Tyrrell и Minardi, поэтому близко знаком с Йосом Ферстаппеном.