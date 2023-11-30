В FIA готовы вернуть к работе Майкла Маси

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После скандальной гонки в Абу-Даби в 2021 году, по итогам которой Макс Ферстаппен выиграл первый чемпионский титул, Майкл Маси покинул пост директора гонок, а в FIA признали допущенные им ошибки.

В свежем интервью президент FIA Мохаммед бен Сулайем заявил, что готов пригласить Маси на работу в федерацию, если появится подходящая для него вакансия.

Мохаммед бен Сулайем: «Я всегда приношу извинения, но я не могу извиниться за что-то, что произошло до моего прихода на эту должность. Для меня не проблема извиниться, но я готов вернуть Майкла Маси. Вы считаете это правильным решением?

Бедный парень, на которого все набросились с оскорблениями. Майкл Маси прошёл через ад. Ад! Но если я увижу возможности и пойму, что он нужен FIA, то предложу ему вернуться.

В своё время мне даже угрожали убийством за то, что я не стал пользоваться своей властью, чтобы изменить итоги той гонки. Я на угрозы ответил: «Скажите, итоговый счёт в финале чемпионата мира по футболу в матче между Англией и Германией был справедливым? Результат пересмотрели? Нет. Германии отдали кубок? Тоже нет».