Вассёр: Мы всё поняли ещё на тестах в Бахрейне

По итогам 2023 года Ferrari заняла третье место в Кубке конструкторов, уступив Mercedes три очка. Руководитель Скудерии Фредерик Вассёр рассказал, что ещё до начала предсезонных тестов в Бахрейне в команде поняли, что машина не позволит побороться за титул.

Фредерик Вассёр: «В начале сезона ожидания оказались излишне высокими, но мы быстро поняли, как обстоят дела на самом деле. Для этого потребовалось несколько кругов на тестах в Бахрейне. Даже нет, мы это поняли, работая на симуляторе до Бахрейна.

Но мне понравилась, как команда справилась с трудностями в прошедшем сезоне. Нам пришлось пережить тяжёлые моменты в Джидде, Майами, Испании, Занфдорте. Этап в Зандфорте был относительно недавно, и там нас обогнали почти на круге. Но с того момента команда сделала огромный шаг вперёд, и это хороший знак на будущее».