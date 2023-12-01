Ф2: Хаджар возглавил протокол в финальный день тестов

6

Айзек Хаджар возглавил протокол финального дня тестов Формулы 2 в Абу-Даби. Гонщик Campos проехал свой лучший круг в утренней сессии за 1:35.958 секунды.

Как и накануне, в начал первой сессии гонщики сделали упор на коротких сериях кругов. Первым быстрое время показал Хуан-Манэль Корреа, но довольно быстро его результат превзошёл Джек Кроуфорд.

Первые красные флаги появились на трассе примерно за два часа до конца утренней сессии после того, как на трассе остановился лидер вчерашнего дня Зейм Мэлони. После возобновления работы на трассе гонщики продолжили улучшать времена – в этой серии кругов Хаджар и проехал свой лучший круг.

Во второй раз красные флаги появились после того, как на прямой между пятым и шестым поворотами остановились Оливер Берман и Пол Арон – это были две не связанные друг с другом остановки.

Машины эвакуировали, после чего тесты продолжились. Гонщики сосредоточились на длинных сериях кругов, но за двадцать минут до конца сессии на трассе остановился Кристиан Мэнселл, и вновь появились красные флаги.

Через десять минут его Trident эвакуировали, тесты возобновились, но никто время Айзека Хаджара не смог превзойти. Наибольшую дистанцию проехал Рафаэль Виллагомес – 56 кругов.

Дневная сессия была приостановлена через десять минут после начала из-за остановки Оливера Бермана в пятом повороте. Машину гонщика Prema эвакуировали, и работа на трассе Яс-Марина возобновилась.

Сессия прошла спокойно. Гонщики работали на длинных сериях, а ближе к концу проехали быстрые попытки. Лучшее время показал Деннис Хаугер – гонщик MP Motorsport проехал свой круг почти так же быстро, как Хаджар – 1:35.996 с. Наибольшую дистанцию в дневной сессии проехал Габриэль Бортолето – 80 кругов.

На этом сезон в Формуле 2 официально завершён. В следующий раз гонщики вернутся за руль в феврале 2024 года.

Результаты утренней сессии

Пилот Команда Время Круги 1. А.Хаджар Campos Racing 1:35.958 38 2. В.Мартен ART Grand Prix 1:36.048 53 3. Э.Фиттипальди Van Amersfoort Racing 1:36.074 38 4. Д.Кроуфорд DAMS 1:36.128 44 5. К.Маини Invicta Virtuosi Racing 1:36.255 44 6. Г.Бортолето Invicta Virtuosi Racing 1:36.277 30 7. З.О'Салливан ART Grand Prix 1:36.301 41 8. А.Антонелли PREMA Racing 1:36.351 39 9. Д.Дюрксен PHM Racing 1:36.406 38 10. О.Берман PREMA Racing 1:36.407 39 11. Ф.Колапинто MP Motorsport 1:36.423 49 12. Х.-М.Корреа DAMS 1:36.605 42 13. Д.Хаугер MP Motorsport 1:36.697 16 14. П.Арон Hitech Pulse-Eight 1:36.754 52 15. Р.Виллагомес Van Amersfoort Racing 1:36.824 56 16. Х.Марти Campos Racing 1:36.964 39 17. А.Кордил Hitech Pulse-Eight 1:37.036 52 18. Д.Мейсон PHM Racing 1:37.086 39 19. З.Мэлони Rodin Carlin 1:37.116 30 20. Р.Миата Rodin Carlin 1:37.133 33 21. О.Гёте Trident 1:37.477 27 22. К.Мэнселл Trident 1:38.896 31

Результаты дневной сессии

Пилот Команда Время Круги 1. Д.Хаугер MP Motorsport 1:35.996 40 2. З.Мэлони Rodin Carlin 1:36.002 37 3. Д.Дюрксен PHM Racing 1:36.872 50 4. Р.Миата Rodin Carlin 1:37.263 30 5. А.Кордил Hitech Pulse-Eight 1:37.271 47 6. К.Мэнселл Trident 1:37.602 48 7. П.Арон Hitech Pulse-Eight 1:37.703 47 8. Х.-М.Корреа DAMS 1:38.002 50 9. Д.Кроуфорд DAMS 1:38.320 50 10. Г.Бортолето Invicta Virtuosi Racing 1:38.329 80 11. О.Берман PREMA Racing 1:38.415 68 12. В.Мартен ART Grand Prix 1:38.544 72 13. А.Антонелли PREMA Racing 1:38.567 65 14. Э.Фиттипальди Van Amersfoort Racing 1:38.596 45 15. З.О'Салливан ART Grand Prix 1:38.760 68 16. О.Гёте Trident 1:38.787 40 17. А.Хаджар Campos Racing 1:38.791 68 18. Ф.Колапинто MP Motorsport 1:38.990 65 19. Х.Марти Campos Racing 1:39.178 67 20. К.Маини Invicta Virtuosi Racing 1:39.799 48 21. Р.Виллагомес Van Amersfoort Racing 1:39.817 53 22. Д.Мейсон PHM Racing 1:40.218 39