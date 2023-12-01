Формула 2: Пол Арон и Амори Кордил выступят за Hitech

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Команда Hitech Pulse-Eight, выступающая в Формуле 2, объявила состав на сезон 2024 года. За британскую команду выступят эстонец Пол Арон и бельгиец Амори Кордил.

В 2023-м Арон провёл дебютный сезон в Формуле 3 в составе Prema, одержал одну победу, четыре раза поднялся на подиум и занял третье место в личном зачёте.

В следующем году Кордила ждёт уже третий сезон в Формуле 2. В 2023-м он выступал за Invicta Virtuosi Racing, заработал восемь очков и занял двадцатое место в личном зачёте.

Пол Арон: «Я очень рад присоединиться к команде Hitech в Формуле 2 в 2024 году. Меня ждёт важный шаг в карьере после дебютного сезона в Формуле 3, который я закончил на третьем месте. Я с нетерпением жду возможности улучшить мои навыки с Hitech и уверен, что в следующем году мы хорошо выступим».

Амори Кордил: «Я очень рад остаться в Формуле 2 ещё на один сезон, присоединившись к Hitech. Я готов к вызову и к тому, чтобы написать следующую невероятную главу моей гоночной карьеры вместе с невероятной командой. Я благодарен за эту возможность и с нетерпением жду старта нового сезона в феврале».