Фрай планирует сделать из Williams претендента на титул

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Сезон 2023 года Williams завершила на седьмом месте в Кубке конструкторов, что стало лучшим результатом команды с 2017 года. Пэт Фрай, занявший пост технического директора Williams 1 ноября, намерен за несколько лет превратить команду в одного из претендентов на чемпионский титул.

Пэт Фрай: «Больше всего меня вдохновляет тот факт, что совет директоров команды смотрит только вперёд. Они готовы инвестировать во всё необходимое, чтобы поддержать процесс построения команды. Приятно воссоздавать старую британскую гоночную икону.

Команду определяет четыре фактора: люди, инструменты, методология и, самое важное, командный дух. Мы намерены создать культуру, которая будет поощрять рискованные решения. Нужно быть смелыми и работать сообща. Мы будем ошибаться, но каждый приложит максимум усилий, чтобы выйти вперёд. Мы все должны поддерживать друг друга.

Мне нужно определить, какие технологии потребуются команде в ближайшие пять лет. Я уже поговорил с руководителями различных отделов, чтобы получить представление о том, где мы находимся, и куда мы должны прийти.

Конечная цель – стать претендентом на титул. В ближайшие два, три, четыре года мы должны включиться в борьбу и пробиться в первую тройку. Это сложная задача, учитывая наши сегодняшние позиции, я считаю её достижимой.

Я работал с Роном Деннисом, я работал в Ferrari – в этих командах празднуют только победы и ничего больше. Мы должны перенять такой настрой и сделать всё возможное, чтобы Williams вновь начала побеждать».