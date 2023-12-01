Хорнер: Мы поставляем AlphaTauri только то, что разрешено

В прошедшем сезоне в AlphaTauri приняли решение о более плотном сотрудничестве с Red Bull Racing и стали получать от материнской команды больше компонентов машины, разрешённых регламентом. Соперники опасаются, что со временем в распоряжении команды из Фаэнцы окажется точно такая же машина, как у Red Bull Racing, но Кристиан Хорнер опроверг такие предположения.

«Мы очень далеки от ситуации «розового Mercedes», – рассказал Кристиан Хорнер, вспоминая эпизод, когда машина команды Racing Point была подозрительно похожа на гоночную технику чемпионской на тот момент Mercedes. – В регламенте есть чёткий список компонентов, которые разрешено поставлять другим командам, и именно эти детали мы и передаём AlphaTauri.

Если вы посмотрите на их машину, то увидите фундаментальные отличия от Red Bull Racing. На самом деле, на стартовой решётке есть другие машины, которые по своей концепции гораздо ближе к Red Bull, чем AlphaTauri. Достаточно взглянуть на Aston Martin или заднюю подвеску McLaren, которая очень похожа на нашу».

Кристиан Хорнер добавил, что результаты AlphaTauri зависят только от самой команды, поскольку именно в Фаэнце будут решать, в каком направлении развивать машину: «Существуют определённые компоненты, которые мы можем поставлять, как это сейчас делает Mercedes и Ferrari, продавая своим клиентами коробки передач, подвеску, инструменты моделирования и доступ к аэродинамической трубе. И у нас такие же отношения с AlphaTauri.

От них самих зависит, как использовать полученные инструменты. В случае с McLaren в последние полгода они использовали полученные инструменты эффективнее, чем их поставщик. Как я сказал, только от AlphaTauri зависит, как они будут использовать компоненты, полученные в рамках регламента».