Логан Сарджент продолжит выступать за Williams

12

В Williams подтвердили контракт с Логаном Сарджентом на 2024 год. В следующем сезоне американский гонщик продолжит выступать за британскую команду вместе с Алексом Элбоном.

Джеймс Ваузл, руководитель команды: «Я рад продолжить сотрудничество с Логаном в сезоне 2024 года. Логан продемонстрировал огромное мастерство, находясь под прессингом мирового уровня, что делает его идеальным кандидатом для нашей команды. Мы уверены в его способностях и верим, что вместе сможем добиться большого успеха в предстоящем сезоне».

Логан Сарджент: «Я очень рад продолжить сотрудничество с Williams Racing в сезоне 2024 года. Мы с командой проделали невероятный путь, и я благодарен возможности продолжить развитие в талантливой и преданной своему делу команде.

У нас захватывающие планы на будущее, и мне не терпится внести свой вклад в успех Williams в новом году».

Логан Сарджент занял последнюю вакансию в Формуле 1 на следующий сезон.