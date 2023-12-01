Нико Хюлкенберг: Я готов провести ещё сезон

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Нико Хюлкенберг не раз говорил, что разочарован итогами минувшего сезона, но в Абу-Даби заявил, что рад остаться в Формуле 1…

Нико Хюлкенберг: «Позитивные ощущения перевешивают сложные воскресенья. Результаты оставляют желать лучшего и не соответствуют нашим ожиданиям, но в целом мне понравилось.

Я рад снова участвовать в борьбе, сражаться на первом круге, чувствовать весь этот азарт, это волнение, работать с командой, ездить по всему миру – это здорово. На самом деле. Я счастлив. И готов провести ещё сезон.

В этом году нам просто не хватало скорости. Но мы надеемся, что в следующем году всё сложится лучше».