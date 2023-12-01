Оскар Пиастри – самый финансово выгодный гонщик сезона

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Оскар Пиастри оказался самым эффективным гонщиком прошедшего сезона с точки зрения стоимости одного заработанного очка.

Журналисты издания Racingnews365 посчитали, сколько стоило каждой команде одно заработанное очко с учётом зарплаты гонщика. Оскар Пиастри с зарплатой в два миллиона долларов США заработал в дебютном сезоне 97 очков. Таким образом, один заработанный австралийцем балл обошёлся McLaren всего в 20 619 долларов США, что сделало Оскара самым финансово выгодным гонщиком в 2023 году.

Вторым по эффективности гонщиком прошедшего сезона стал Фернандо Алонсо – 24 272 доллара за одно заработанное очко. Замкнул первую тройку его напарник Лэнс Стролл – 27 027 долларов.

Макс Ферстаппен с огромной зарплатой в 55 миллионов долларов США вошёл в первую десятку благодаря тому, что заработал рекордные 575 очков.

Наименее эффективными гонщиками по соотношению зарплата/заработанные очки оказались Логан Сарджент, Валттери Боттас и Кевин Магнуссен. В случае с гонщиком Haas одно заработанное очко обошлось команде дороже полутора миллионов долларов США.

В таблицу не включены Ник де Вриз, Лиам Лоусон и Даниэль Риккардо, поскольку они не проехали полный сезон.

Гонщик Зарплата Очки в 2023-м Стоимость одного очка О.Пиастри $2 млн. 97 $20 619 Ф.Алонсо $5 млн. 206 $24 272 Л.Стролл $2 млн. 74 $27 027 С.Перес $10 млн. 285 $35 088 Д.Расселл $8 млн. 175 $45 714 Ю.Цунода $1 млн. 17 $58 824 К.Сайнс $12 млн. 200 $ 60 000 П.Гасли $5 млн. 62 $80 645 М.Ферстаппен $55 млн. 575 $95 652 Л.Норрис $20 млн. 205 $ 97 561 Э.Окон $6 млн. 58 $103 448 А.Элбон $3 млн. 27 $111 111 Ш.Леклер $24 млн. 206 $116 504 Л.Хэмилтон $35 млн. 234 $149 573 Н.Хюлкенберг $2 млн. 9 $222 222 Г.Чжоу $2 млн. 6 $333 333 Л.Сарджент $1 млн. 1 $1 000 000 В.Боттас $10 млн. 10 $1 000 000 К.Магнуссен $5 млн. 3 $1 666 667