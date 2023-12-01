Пол Стоддарт: Всё вновь решила политика

Бывший руководитель команды Формулы 1 Пол Стоддарт в интервью RacingNews365 говорил о последних гонках сезона…

Пол Стоддарт: «По ходу сезона в Ferrari уступали Mercedes и тот факт, что гонщикам Скудерии хотелось поскорее постараться расстаться с машинами этого года, говорит обо всём.

В конце сезона у Сайнса оштрафовали в Лас-Вегасе за то, что была открыта крышка дренажного колодца. Но он тут вообще не при чём. Это форс-мажор. Говорят, что в Mercedes не отдали свой голос, чтобы отменить это решение, а здесь нужно 100% голосов. Лично я считаю, что Ferrari заслужили второе место по итогам сезона, но всё вновь решила политика.

И ещё я считаю, что гонки Формулы 1 должны быть соревнованием лучших гонщиков на лучших машинах, а сейчас всё решает тройка стюардов: «Ну, этот парень здесь проехал на дюйм, дальше. А этот — на дюйм ближе». Но причём здесь гонки.

Стюарды приглашены для того, чтобы выполнять свою работу. Большинство из них – бывшие гонщики, и они понимают, что из кокпита не видно эти белые линии.

Почему это должно влиять на ход гонки? Вместо пятисекундного штрафа для гонщика оштрафуйте команду на 50 000 долларов, но не меняйте ход гонки за исключением случаев, когда нарушение настолько очевидно, что любой может сказать, что это повлияет на результат.

Я понимаю, насколько это сложно, и насколько сложно. У нас фантастический чемпионат мира, который с каждым годом становится всё сильнее, но постепенно мы возвращаемся в эпоху, когда всё решает политика и глупость, а не талант и техника».