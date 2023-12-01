Президент Ferrari подтвердил, что оба гонщика остаются

В беседе с Italpress президент Ferrari Джон Элканн подтвердил, что Карлос Сайнс и Шарль Леклер останутся в команде на следующий сезон.

Джон Элканн: «Сайнс и Леклер точно останутся. С нашей стороны есть полная готовность продолжать с ними работу.

К сожалению, этот сезон нас разочаровал. Третье место в Кубке конструкторов нас не устраивает, но во второй половине чемпионата мы серьезно боролись за второе место и в квалификации боролись с Red Bull, завоевав много поулов.

В личном зачёте мы оказались недостаточно конкурентоспособны из-за частых аварий и невезения. Теперь нужно начать всё с чистого листа, приложить ещё больше усилий в ближайшие годы, надеясь, что мы сможем превратить поулы в победы и бороться за титул».