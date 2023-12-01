Расселл: Идея с реверсивной решёткой не сработает

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В Формуле 1 продолжают обсуждать варианты изменения формата гоночных уик-эндов со спринтом на следующий сезон. Среди озвученных предложений – реверсивная стартовая решётка, однако гонщик Mercedes Джордж Расселл скептически относится к этой идее.

Джордж Расселл: «Я не могу говорить от имени всех гонщиков, но мне кажется, что идея с реверсивной решёткой не сработает. Я в этом убедился, когда выступал в Формуле 3 и Формуле 2. Когда речь идёт о десяти самых быстрых машинах, то сложнее всего опередить ту, с которой ты непосредственно борешься.

В случае с реверсивной решёткой самая быстрая машина стартует десятой и пытается опередить вторую самую быструю машину, стартующую девятой, которая в свою очередь пытается опередить третью по скорости машину на восьмом месте. Фактически, все пытаются опередить своего самого сильного соперника.

Если у нас появятся реверсивные стартовые решётки, то это просто приведёт к тому, что все будут ехать в «поезде DRS». Мы получим, что Williams будет ехать за Haas без возможности обогнать, а за Williams будет ехать Alpine, и тоже не сможет обогнать, а за ними McLaren и так далее. Я думаю, что концепция не сработает».

Джордж Расселл считает, что лучший способ сделать спринт интересным, заключается в добавлении элемента шинной стратегии: «Лучшими спринтами были те, в которых наблюдался сильный износ резины, как в Катаре, и гонщики были на разных стратегиях.

Аналогичная ситуация была в Бразилии, когда шины выдерживали около 25 кругов, и мы увидели хорошую гонку. Но чаще в спринте ты ставишь шины Medium и едешь до финиша, поэтому интересной гонки не получается».